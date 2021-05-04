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Недвижимость4 мая 2021 14:49

В Екатеринбурге снесут старинный дом ради трамвайной ветки

Здание хотели отреставрировать, но помешала реконструкция территории
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Тот самый дом на трамвайном кольце ВИЗа. Фото: сообщество "Том Сойер фест" в ВК

Тот самый дом на трамвайном кольце ВИЗа. Фото: сообщество "Том Сойер фест" в ВК

В Екатеринбурге в ближайшие годы снесут старинный деревянный дом на ВИЗе по адресу: улица Кирова, 59, ради строительства новой трамвайной линии.

Это здание собиралась отреставрировать команда фестиваля «Том Сойер фест». Теперь волонтеры ищут новый дом для реставрации. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

С представителями фестиваля связалась администрация Екатеринбурга, сообщив, что власти готовят проект планировки Верх-Исетского района. По новому документу, дом на Кирова стоит рядом с трамвайной линией, он подлежит сносу.

Строительство и ремонт