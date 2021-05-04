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Общество4 мая 2021 13:17

Преображенский парк Екатеринбурга лидирует в голосовании объектов для благоустройства

За этот объект отдали голоса больше 24 тысяч горожан
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Голосование за объекты благоустройства продлится до конца мая 2021 года

Голосование за объекты благоустройства продлится до конца мая 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преображенский парк Екатеринбурга лидирует в конкурсе-голосовании дизайн-проектов объектов благоустройства общественных территорий с двукратным опережением. За него отдали свои голоса больше 24 тысяч горожан. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Большинство голосов (15 780) отданы за вариант проекта благоустройства парка №1, за второй вариант проголосовали 8 136 человек. На втором месте среди объектов – Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный набрали 11 200 голосов. Здесь также представлено два варианта проекта, которые набрали 5 889 и 5 298 голосов.

Проходит голосование и в других городах Свердловской области. К примеру, в Нижнем Тагиле два варианта благоустройства Ленинградского проспекта на Вагонке набрали по 7 700 и 7 560 голосов, в Каменске-Уральском за благоустройство общественной территории у ДК «Металлург» набрали 27 тысяч и 1 тысячу голосов два варианта.

Всего в голосовании за дизайн-проект благоустройства общественных территорий в 2022 году принимают участие 54 муниципалитета. Свои голоса могут оставить граждане старше 14 лет.

Проголосовать жители Екатеринбурга и других населенных пунктов Свердловской области могут на сайт za.gorodsreda.ru по номеру телефона или через сайт Госуслуг. Голосование продлится до 30 мая 2021 года.