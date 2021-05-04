Центр Екатеринбурга перекроют из-за репетиции Парада Победы 4 мая

Очередная репетиция Парада Победы стартует 4 мая 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 4 мая в 20 часов начнется предпоследняя репетиция Парада Победы. Из-за этого центральные улицы уральской столицы к вечеру в очередной раз перекроют. Также будет закрыта парковка на площади 1905 года.

Репетиция с участием военной техники пройдет с 20 часов 4 мая до 4 часов утра 5 мая. Во время следования техники к центру Екатеринбурга поэтапно будут закрываться патрулями полиции улицы Окраинная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская, Ленина.

4 мая состоится предпоследняя репетиция Парада Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре города движение для всех видом транспорта будет закрыто по Ленина от Вайнера до Карла Либкнехта, по 8 Марта от Малышева до дома №10 по Бориса Ельцина, по Пушкина от Малышева до Ленина.

Отметим, что генеральная репетиция Парада Победы также пройдет в центре. Она стартует 7 мая в 10 часов утра. Также здесь пройдет и авиапарад. Зрителей пустят на трибуны для просмотра мероприятия.

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