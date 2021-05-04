В Екатеринбурге вор-рецидивист дважды обчистил один и тот же салон связи

Расследование уголовных дел продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поймали мужчину, которого подозревают в двух кражах, совершенных из одного и того же салона сотовой связи.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, общий ущерб от преступлений составил свыше одного миллиона рублей.

Первый случай, где произошла кража смартфонов, случился 25 марта. Вор ночью пробрался в салон связи на улице Амундсена, сломав входную дверь. Тогда он унес гаджетов на 670 тысяч рублей. По факту хищения завели уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».

- Через месяц, ночью 22 апреля, этот же магазин вновь подвергся незаконному вторжению. На этот раз добычей похитителя стали смартфоны общей стоимостью более 530 тысяч рублей. По данному факту возбуждено аналогичное уголовное дело, - рассказали в полиции.

Оперативникам отдела полиции №4 удалось установить личность предполагаемого похитителя спустя неделю после этого случая.

- Как выяснилось, несмотря на довольно молодой возраст, подозреваемый имеет семь судимостей за кражи. Не так давно он освободился из мест лишения свободы, - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Парень признал свою причастность к преступлениям. На время следствия молодой человек помещен под стражу. За совершенные кражи ему «светит» до шести лет лишения свободы.

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