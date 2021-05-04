На Уралмаше воры обчистили салон сотовой связи

Неизвестные разбили стекло и пробрались внутрь помещения. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

На проспекте Космонавтов, 43/7 воры обчистили салон сотовой связи. Неизвестные пробрались туда ночью и похитили смартфоны.

В полиции информацию об инциденте подтвердили и рассказали, что ищут воров.

- По данному факту отделом полиции №15 проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, это не первая кража из салона связи, произошедшая за последнее время. Недавно воры пробрались в салон сотовой связи «Мотив», расположенный на Вторчермете. Ущерб от кражи оценили в 300 тысяч рублей.