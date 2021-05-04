На Урале 7-летний мальчик получил перелом ноги, попав под колеса Hyundai

Авария случилась на этом перекрестке. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Рудничный под Краснотурьинском произошло ДТП, где пострадал 7-летний мальчик. Ребенка пришлось госпитализировать в больницу.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что, по предварительным данным, мальчик неожиданно вышел на нерегулируемый перекресток из-за стоящих в заторе машин.

39-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris не успел среагировать на появление ребенка. В итоге мальчик оказался сбит. Его пришлось госпитализировать в Краснотурьинскую городскую больницу с закрытым переломом костей правой голени.

- Известно, что ребенок находился на улице один, без сопровождения взрослых, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель Hyundai рассказал инспекторам, что увидел ребенка только после того, как почувствовал удар в левую заднюю сторону автомобиля. После этого мужчина сразу остановился, вышел из машины и увидел на дороге мальчика, который хромал и направлялся к обочине.

- Материалы по данному факту ДТП будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних по месту жительства ребенка, для проведения профилактической работы с законными представителями несовершеннолетнего, - рассказали в ГИБДД.

По поводу ДТП сейчас идет проверка. По ее итогам будет принято обоснованное решение.

В ведомстве просят родителей контролировать детей и постоянно проводить с ними беседы о безопасности дорожного движения.