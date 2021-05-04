В ГИБДД рассказали, из-за чего случилась авария на Тюменском тракте, в которой загорелись три фуры

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Вечером 3 мая движение автомобилей, ехавших по Тюменскому тракту, оказалось парализовано из-за крупного ДТП. На 21-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень загорелись сразу три фуры.

В ГИБДД Екатеринбурга назвали предварительные причины ЧП.

- Предварительно установлено, что 03 мая 2021 года около 18.30 на 21 км автодороги Екатеринбург – Тюмень водитель автомобиля «ТАТА», двигаясь со стороны поселка Косулино в сторону Екатеринбурга, допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль «МАН» с полуприцепом, в результате чего произошло возгорание, после чего огонь перекинулся на впереди стоящий молоковоз «МАН» с полуприцепом, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате ДТП фуры сгорели дотла. К счастью, никто из людей в огне не пострадал.

В ГИБДД уточнили, что 47-летний водитель большегруза «ТАТА» имеет стаж вождения 27 лет. Но пояснить сотрудникам полиции, что произошло, мужчина не смог.

Инспекторы составили на водителя фуры административный протокол по статье 21.1 КоАП РФ за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства.

На время тушения и ликвидации последствий ДТП, Госавтоинспекции пришлось вводить в районе 21 километра дороги Екатеринбург – Тюмень реверсивное движение.

В ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что пожарным удалось окончательно ликвидировать огонь в 21:10.

В ликвидации последствий крупного ДТП были задействованы восемь единиц техники и 23 сотрудника МЧС.