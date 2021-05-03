На Урале пьяный водитель «Приоры» врезался в дерево, пытаясь скрыться от полиции

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Утром 3 мая в Каменске-Уральском водитель «Приоры» врезался в дерево, пытаясь скрыться от полиции. Сотрудники ДПС несли службу в поселке Чкаловский, инспекторы обратили внимание на автомобиль, который менял траекторию движения. На требование остановиться водитель не отреагировал и началась погоняю

- После непродолжительного преследования в лесном массиве водитель не справился с управлением и допустил наезд на дерево, - отметили в свердловском управлении ГИБДД.

В результате ДТП водитель и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Позже выяснилось, что любитель быстрой езды был пьян.

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