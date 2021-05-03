Авиация примет участие в параде Победы в четырех городах Центрального военного округа Фото: Олег УКЛАДОВ

В ЦВО рассказали, какая авиационная техника полетит над Екатеринбургом 9 мая. Жители уральской столицы смогут увидеть в небе вертолеты, самолеты разведчики и истребители.

- В екатеринбургском воздушном параде участвуют транспортные самолеты АН-12, Ан-26, Ту-134, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, а также самолеты разведчики Су-24МР, бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31 БМ, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Напомним, что в этом году традиционное шествие Бессмертного полка пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Генеральная репетиция парада Победы пройдет вечером 7 мая.