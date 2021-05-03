«Автомобилист» подписал контракт с нападающим из Канады

Фото: ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» заключил односторонний контракт сроком на два года с 30-летним центральным нападающим из Канады Патрисом Кормье. Предыдущие два сезона этот игрок выступал за казанский «Ак Барс», вместе с которым в этом году дошел до финала Восточной конференции КХЛ.

Напомним, что в этом сезоне «Автомобилист» уступил в первом раунде плей-офф омскому «Авангарду». Именно эта команда в итоге выиграла Кубок Гагарина.

СПРАВКА

Патрис Кормье родился 14 июня 1990 года в канадском местечке Кэп-Пеле (провинция Нью-Брансвик). Он является воспитанником клуба «Монктон Биверс», в составе которого дебютировал в 2004 году. В 2006 году Кормье перешел в «Римуски Осеаник»; за этот клуб он впервые сыграл в главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), а чуть позже стал капитаном команды. В 2008 году на драфте НХЛ канадский нападающий был выбран клубом «Нью-Джерси Дэвилз» во 2 раунде под общим 54-м номером. В 2009 году Патрис впервые был вызван в молодёжную сборную Канады для участия в чемпионате мира. На том турнире Кормье принял участие в 6 матчах и набрал 3 очка, а его команда завоевала золотые медали. Через год Патрис Кормье был уже капитаном канадской молодежки, набрал 5 очков в 6 матчах и выиграл «серебро» чемпионата мира.

В 2010 году в результате обмена с участием Ильи Ковальчука Кормье перешел из системы «Нью-Джерси» в «Атланту Трэшерз». 28 декабря 2010 года Патрис дебютировал в НХЛ в матче против «Питтсбурга», а первый результативный балл в НХЛ записал на свой счет через несколько дней в поединке против «Монреаля». В 2011 году клуб Кормье переехал из Атланты в Виннипег, таким образом, карьера нападающего продолжилась в Канаде. В системе «Виннипег Джетс» Кормье в основном получал игровую практику в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Виннипега» — «Сент-Джонс АйсКэпс». С 2015 года у «Виннипега» появился новый фарм-клуб — «Манитоба Мус», в составе которого Кормье выступал как ассистент капитана, а позже стал капитаном команды.

В 2018 году Кормье перебрался в КХЛ, заключив контракт с «Барысом». В клубе из Казахстана канадский нападающий провел хороший сезон, стабильно выступая в первом звене, и набрал в регулярном чемпионате 40 (18+22) очков, закончив его с показателем полезности +21. По итогам 11 матчей плей-офф сезона-2018/19 Кормье записал себе в актив еще 4 (1+3) очка в 11 поединках за «Барыс». В 2019 году Патрис перешел в «Ак Барс». За два года в Казани Кормье провел 121 матч, включая 19 поединков Кубка Гагарина. В общей сложности в составе «Ак Барса» нападающий забросил 19 шайб и отдал 30 результативных передач, а его показатель полезности составил +23.

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