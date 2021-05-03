В Свердловской области мать избила 12-летнего сына

атериалы проверки были переданы из отдела ПДН в Следственный отдел СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе многодетная мать избила своего 12-летнего сына. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах. Всего в семье трое детей, самому младшему нет и года.

- 33-летняя женщина нанесла травмы старшему сыну. Материалы проверки были переданы из отдела ПДН в Следственный отдел СК, но вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен, - пояснил инсайдер «КП».

Напомним, что в конце апреля в селе Бызово в пожаре погибли пять детей.

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