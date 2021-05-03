В Екатеринбурге полицейский и стажер дали взятку, чтобы продавать конструктор LEGO

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свердловский главк полиции проводит проверку в отношении 35-летнего старшего лейтенанта, работающего в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности, и 23-летнего стажера. Обоих подозревают в даче взятки и превышении должностных полномочий. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, оперуполномоченный передал 100 тысяч рублей представителю Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортёров и дистрибьютеров «БАЗИС».

Все это было нужно для того, чтобы не возникло проблем у знакомого полицейского, который торгует поддельным конструктором LEGO на Кировском оптовом рынке.

- Деньги передавали прямо в служебном кабинете в УМВД по Екатеринбургу на Фрунзе, 74 – пояснил инсайдер «Комсомолки».

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении стажера и полицейского. А их знакомому грозит конфискация поддельного конструктора.

Отметим, что в Нижнем Тагиле уволили полицейского, который сдал мочу за тренера по хоккею.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb