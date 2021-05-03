В Арамиле три часа тушили горящий торговый комплекс

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Арамиле 38 пожарных тушили загоревшийся торговый комплекс «Сельский привоз» на улице Пролетарской. По данным свердловского главка МЧС, площадь пожара составила 600 квадратных метров.

- В настоящее время ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. На месте работали 38 человек личного состава, 3 звена газодымозащитной службы, 14 единиц пожарно-спасательной техники, - пояснили в МЧС.

Добавим, что пожар тушили более трех часов.

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