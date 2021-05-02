В Екатеринбурге пострадал 17-летний пассажир такси

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ДТП пострадал 17-летний подросток. Авария случилась 2 мая в 15:20. 38-летний водитель «Хендай Соляриса» ехал по улице Гагарина, при повороте налево на перекрестке с улицей Блюхера не пропустил встречную машину. В этот момент произошло столкновение с «Мицубиси Эклипс»

- В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля Хундай Солярис, находившейся в момент столкновения на переднем пассажирском сидении, пристегнут штатным ремнем безопасности. Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ДГКБ № 9 с предварительным диагнозом ЗЧМТ, СГМ, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Как выяснилось позже, в момент ДТП водитель автомобиля «Хендай Солярис» работал в «Яндекс.Такси»