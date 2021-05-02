В Каменске-Уральском пьяный водитель на «Ладе приоре» въехал в дерево, уходя от погони

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском пьяный водитель «Лады Приоры» едва не убил свою жену, которая сидела на пассажирском сидении. 2 мая в 5:00 их автомобиль врезался в дерево, уходя от погони полицейских.

Сотрудники ДПС в поселке Чкаловский увидели автомобиль ВАЗ 217230, который не менял траекторию движения. На требование остановиться, он не отреагировал.

- После непродолжительного преследования в лесном массиве, расположенном в районе дома № 1 по улице Плотина, водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (дерево), - сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. - В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, а водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу города Каменска-Уральского.

Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Супруга сидела рядом на пассажирском переднем сидении. А на заднем были бутылки с алкоголем.