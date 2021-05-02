Екатеринбуржцам пришлось взять отпуск в майские, потому что не с кем оставить детей

Из тех, кто будет в отпуске в майские праздники, 46% респондентов планируют поехать на дачу или в деревню. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Екатеринбурга признались, что им пришлось взять отпуск в майские праздники, потому что не с кем оставить своих детей. К такому выводу пришли аналитики сервиса Зарплата.ру, которые провели опрос среди работающего населения. По их данным, в период с 4 по 7 мая отпуск взяли 25% опрошенных, из них 37% сделали это из-за детей.

Из тех, кто будет в отпуске в майские праздники, 46% респондентов планируют поехать на дачу или в деревню, 31% останутся дома, 17% поедут в другой город или страну.

- При этом 13% жителей Урала не смогли согласовать отпуск на период с 4 по 7 мая и вынуждены оставить детей с одним из супругов или родственников, пока будут заняты работой, - сообщили в пресс-службе Зарпата.ру.