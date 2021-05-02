Следователи завели уголовное дело после смерти рабочего на стройке в Екатеринбурге

Фото: предоставлено пресс-службой СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге следственный комитет завел уголовное дело после смерти рабочего на стройке. По данным ведомства, мужчина упал с 16-го этажа. Врачи, которые приехали на место ЧП, не смогли его спасти.

- По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, и сотрудников строительной компании. Также запросили документацию о технике безопасности, а тело пострадавшего отправили на экспертизу.

В полиции рассказали, что погибшим оказался уроженец Таджикистана.