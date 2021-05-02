В Свердловской области за сутки еще 10 человек скончались от коронавируса

За сутки выписали 119 человек, а общее количество выздоровевших 80 083. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области еще 10 человек скончались от Covid-19 за последние сутки. По данным регионального оперштаба, всего в области от коронавируас умерли 3 125 пациентов.

Также 2 мая было зафиксировано 113 новых случаев заражения инфекцией. Общее количество подтверждённых диагнозов - 86 384

- Состояние 213 госпитализированных оценивается как тяжелое, 107 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 79 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 457. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе Свердловской области.

За сутки выписали 119 человек, а общее количество выздоровевших 80 083.