Программа мероприятий по районам Екатеринбурга в День Победы

Празднования начинаются с 5 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга рассказали о программе мероприятий в преддверии 76-й годовщины Великой Победы. К празднику готовятся во всех районах уральской столицы.

В Верх-Исетском районе 5 мая в 13:00 у стелы «Неизвестному солдату 1941-1945 годов» на Широкореченском кладбище возложение цветов.

Еще одно мероприятие 7 мая. В 11:00 у мемориала-памятника воинам-визовцам, погибшим на фронте в годы Великой Отечественной войны, возложение цветов.

А в сам день Великой Победы, 9 мая 2021 года, в 10:30 у стелы памяти погибшим широкореченцам в посёлке Широкая речка будут проходить торжества «Помнят их земляки», также посвящённое празднику «со слезами на глазах».

В Октябрьском районе уральской столицы в День Победы, 9 мая 2021 года, жители этой территории отдадут дань памяти всем погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

В 10:00 состоится торжественное возложение цветов к обелиску в честь жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны (улица Реактивная, 60а) в посёлке Исток. В 10:30 пройдёт торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Слава героям 1941-1945 годов» (улица Сажинская, 6) в микрорайоне Птицефабрика.

В другом микрорайоне – Компрессорный – торжественное возложение цветов к мемориалу погибшим воинам и труженикам тыла (улица Латвийская) состоится в 11 часов. А в посёлке Исток его жители принесут в этот день цветы к обелиску на улице Главная. Начало церемонии в 11 часов. В это же время пройдёт возложение цветов к вечному огню, зажжённому в микрорайоне Кольцово в переулке Утреннем. В 12 часов жители микрорайона Чапаевский возложат красные гвоздики и другие цветы к памятнику подвигу советского солдата (переулок Волчанский, 2). Церемония начнётся в 12 часов.