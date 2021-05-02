Свердловские пожарные вышли в рейд по садовым участкам

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Уральские спасатели устроили рейд по садовым участкам Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в майские праздники повышается риск возникновения пожаров.

Один рейд прошел в Красноуфимском городском округе.

- На одном из подворий местный житель сжигал сухую траву, не задумываясь о том, что в условиях сухой, ветреной погоды эти действия могут угрожать не только его дому, но и соседям. Беспечный гражданин был оштрафован на 2000 рублей за нарушение требований правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, - рассказали в свердловском МЧС.

В Нижнем Тагиле дачникам тоже объяснили, почему стоит убрать свою территорию от мусора. Напомним, в Свердловской области с 28 апреля введен особый противопожарный режим.