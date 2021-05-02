В Екатеринбурге поймали налетчика на офисы микрозаймов

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала грабителя, который нападал на офисы кредитных организаций. Разбойник сумел ограбить два офиса микрозаймов, а один из них дважды.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге, первый эпизод случился 20 апреля на улице Шаумяна. Мужчина зашел в офис в медицинской маске и, угрожая ножом менеджеру, забрал 28 тысяч рублей.

Через два мужчина решил вновь выйти на охоту и ограбил офис на Щорса, где забрал 7 тысяч рублей. Следующей жертвой стала организация на Щорса, которую он уже обчистил ранее. Правда «улов» грабителя был всего лишь тысяча рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска городского Управления внутренних дел совместно с коллегами из отделов полиции номер 5 и 8 были организованы оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию данных преступлений. В результате примерно через неделю личность налетчика удалось установить. Им оказался ранее не судимый, безработный местный житель 1980 года рождения. 28 апреля он был задержан оперативниками, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге.

В отделении полиции грабитель пояснил, почему нападал на офисы микрозаймов. По его словам, он недавно лишился работы в автоцентре, откуда его уволили из-за обмана клиентов. После этого мужчина решил зарабатывать, совершая налеты на кредитные организации.

- В настоящее время в отношении задержанного расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации (Разбой с применением оружия). Максимальное наказание, предусмотренное за подобное деяние, составляет до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый арестован, - пояснили в полиции.