Из-за сильного ветра в поселке Пышма сгорели три дома

В двух домах из трех сгоревших уже давно никто не живет. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за сильного ветра сегодня в поселке Пышма сгорели три дома. Пожар на улице Барахвостова начался в 14.32. Пламя стало быстро перекидываться с одного дома на другой и скоро распространилось на площадь в 200 квадратных метров.

- Сгорели два неэксплуатируемых и один эксплуатируемый частный жилой дом, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Информации о пострадавших не поступало. Огнеборцы не допустили распространение пожара на близлежащие постройки.

К 16.45 пожар был локализован. В 17.07 пламя погасили, после этого проводилась проливка и разбор горевших конструкций. В 19.38 работы были полностью завершены.