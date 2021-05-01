В аэропорту «Кольцово» зоозащитники отправили самолетом в Хабаровск бурого медведя

Архивный снимок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» накануне вылетел самолет, на борту которого был необычный пассажир - бурый мишка. Его отправили рейсом в Хабаровск.

- Через аэропорт «Кольцово» Фонд Зоозащиты «Спаси меня» из Челябинска отправил бурого медведя в Хабаровский Региональной Фонд Сохранение Биологического разнообразия и Реабилитации диких животных «Утес», - сообщают в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

Добавим, что в четверг также через аэропорт уральской столицы была отправлена зеленая мартышка.