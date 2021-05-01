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Общество1 мая 2021 16:42

В аэропорту «Кольцово» зоозащитники отправили самолетом в Хабаровск бурого медведя

Зверь будет жить в центре реабилитации диких животных
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Архивный снимок.

Архивный снимок.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» накануне вылетел самолет, на борту которого был необычный пассажир - бурый мишка. Его отправили рейсом в Хабаровск.

- Через аэропорт «Кольцово» Фонд Зоозащиты «Спаси меня» из Челябинска отправил бурого медведя в Хабаровский Региональной Фонд Сохранение Биологического разнообразия и Реабилитации диких животных «Утес», - сообщают в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

Добавим, что в четверг также через аэропорт уральской столицы была отправлена зеленая мартышка.