На дороги Урала выехали мотопатрули, чтобы останавливать лихачей на мотоциклах

Основная задача мотопатрулей - выявление нарушений ПДД среди мотоциклистов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Госавтоинспекции отмечают, что в столице Урала с наступлением тепла резко увеличилось количество аварий с участием мотоциклов. В связи с этим на дороги Екатеринбурга выехали мотопатрули ДПС.

- Их основная задача - выявление нарушении ПДД среди мотоциклистов, - отмечают в УГИБДД по Свердловской области. - Именно они зачастую не только нарушают ПДД, но и управляют транспортными средствами, не имея на это соответствующего права управления, и даже в состоянии алкогольного опьянения.