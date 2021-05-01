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Общество1 мая 2021 16:09

На дороги Урала выехали мотопатрули, чтобы останавливать лихачей на мотоциклах

В теплое время года мотоциклисты активизируются, в связи с чем увеличивается количество аварий с двухколесным транспортом
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Основная задача мотопатрулей - выявление нарушений ПДД среди мотоциклистов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Основная задача мотопатрулей - выявление нарушений ПДД среди мотоциклистов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Госавтоинспекции отмечают, что в столице Урала с наступлением тепла резко увеличилось количество аварий с участием мотоциклов. В связи с этим на дороги Екатеринбурга выехали мотопатрули ДПС.

- Их основная задача - выявление нарушении ПДД среди мотоциклистов, - отмечают в УГИБДД по Свердловской области. - Именно они зачастую не только нарушают ПДД, но и управляют транспортными средствами, не имея на это соответствующего права управления, и даже в состоянии алкогольного опьянения.