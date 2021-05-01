К Дню Победы в Екатеринбурге покажут спектакль по мотивам книги лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич

Начало спектакля в 19.00. Фото: предоставлено организаторами

В грядущие длинные выходные в Синара Центре пройдет спектакль «У войны не женское лицо», приуроченный к Дню Победы. Это документальная драма по мотивам книги Светланы Алексиевич. Его покажут 4 и 6 мая в 19.00.

- Автор документального произведения «У войны неженское лицо» белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Она собрала рассказы женщин-участниц Великой Отечественной войны, - уточняют организаторы. - В спектакле звучит музыка немецких композиторов: Баха, Генделя, Вагнера, народные песни, песни военных лет и немецкие марши в «живом» исполнении.

Сцена будет украшена огромным холстом работы уральского художника Анатолия Золотухина «О чем молчат павшие...». В советские годы эта картина попала в опалу. Снова зрители смогли ее увидеть лишь в конце XX века. Для спектакля ее предоставили родственники художника.

- В спектакле заняты артисты театра драмы, ТЮЗа, Камерного театра, - добавляют организаторы.