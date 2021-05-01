Медсестра из Свердловска, в войну спасшая больше 100 солдат, отметила 100-летний юбилей

Елизавета Смоленцева принимает поздравления. На снимке рядом с ней заместитель председателя регионального заксобрания Михаил Клименко. Фото: администрация Кировского района Екатеринбурга

Сегодня, 1 мая, жительница Екатеринбурга Елизавета Смоленцева отмечает юбилей. Ей исполнилось ровно 100 лет. Она родилась в 1921 году в деревне Чернобровка Белоярского района. В годы Великой Отечественной войны работала операционной медсестрой.

- Ей удалось спасти более 100 раненных солдат, - отмечают в администрации Екатеринбурга. - Для юбилярши война закончилась только в сентябре 1945 года, но и в мирное время она не ушла из медицины. Работала в детской больнице, в госпитале № 354, в рентген кабинете городской больницы № 2.

Выйдя на пенсию, Елизавета Смоленцева не оставила пациентов. Она продолжала трудиться медсестрой в Уральском государственном горном университете, где организовала музей медицинских сестер. Ей удалось найти информацию о 400 медсестрах, спасавших солдат на войне.

- Очень хочу пожелать подрастающему поколению никогда не знать войны – это мой самый главный наказ! Берегите мир, - сказала именинница.