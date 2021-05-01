В Алапаевске в сильном пожаре сгорела столярная мастерская

С огнем боролись 18 сотрудников МЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В половине двенадцатого часа дня в поселке Заря под Алапаевском начался пожар. Загорелся столярный цех. Огонь быстро распространился по зданию на площадь в 200 квадратных метров. Повредил и внутренние помещения и кровлю.

- В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 18 человек личного состава, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 11.43 огонь локализован, в 12.05 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 13.30.

По предварительной информации никто из людей не пострадал.