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Происшествия1 мая 2021 11:38

Едва спасли: в Асбесте младенец захлебнулся в ванной, когда мать на минуту отлучилась развешать белье

Ребенка перевезли в областную детскую больницу №1 в Екатеринбурге для оказания помощи
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Асбесте полиция проверяет семью, в которой едва не произошла трагедия. Грудная девочка пережила клиническую смерть после того, как утонула в ванной, в которой ее купала мама. Женщина на пару минут вышла в другую комнату, чтобы развешать постиранное белье, а когда вернулась в ванную, увидела, что малышка находится под водой - выскользнула в воду из надувного круга.

- Девочка 2020 года рождения воспитывается в благополучной полной семье, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Девочка поступила в медицинское учреждение с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Для оказания более квалифицированной помощи ее госпитализировали из Асбеста в областную детскую клиническую больницу №1 в Екатеринбурге.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

ЧП