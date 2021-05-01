В Сысерти пожарные спасли из горящей пятиэтажки 10 человек

месту ЧП выезжали 3 пожарные машины и 7 сотрудников МЧС. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Помощь пожарных потребовалась в половине шестого часа утра в Сысерти. У железнодорожной станции Седельниково загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже. К месту ЧП выезжали три пожарные машины и семь сотрудников МЧС.

- Спасено с помощью спасательных устройств по лестничным маршам десять человек, в том числе двое детей, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Никто из людей не пострадал. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили к 07.30.