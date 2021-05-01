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Происшествия1 мая 2021 10:06

В Сысерти пожарные спасли из горящей пятиэтажки 10 человек

Они вывели их на улицу с помощью спасательных средств
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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месту ЧП выезжали 3 пожарные машины и 7 сотрудников МЧС.

месту ЧП выезжали 3 пожарные машины и 7 сотрудников МЧС.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Помощь пожарных потребовалась в половине шестого часа утра в Сысерти. У железнодорожной станции Седельниково загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже. К месту ЧП выезжали три пожарные машины и семь сотрудников МЧС.

- Спасено с помощью спасательных устройств по лестничным маршам десять человек, в том числе двое детей, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Никто из людей не пострадал. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили к 07.30.

ЧП