В майские праздники в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей

Только за первый квартал года по вине пьяных водителей произошло 19 ДТП. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Майские праздники и внезапно длинные выходные — не повод расслабляться на дороге. За тем, чтобы водители не нарушил правил дорожного движения, проследят сотрудники ГИБДД. Для этого они проведут рейды — будут искать пьяных водителей, а также тех, кто лишен прав, но все равно садится за руль.

- С 1 по 4 мая 2021 года в Екатеринбурге пройдет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в рамках которой пройдут тотальные проверки транспортных средств, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Повод для такого рейда более чем оправданный — за первый квартал года в столице Урала произошло 19 ДТП, виновниками которых становились пьяные водители. В этих авариях шесть человек погибли и еще 29 получили травмы. Кроме того, с начала года сотрудники Госавтоинспекции задержали 394 пьяных водителя. 74 из них грозит уголовная ответственность.