В столкновении шести машин на улице Бебеля пострадал 7-летний мальчик

Авария произошла около 23.00 в пятницу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В пятницу примерно в 23.00 на дублере улицы Бебеля произошла массовая авария. Иномарка «Фольксваген», выехавшая на нерегулируемый перекресток со двора, столкнулась с «Тойотой Хайлендер», которая ехала по дублеру Бебеля со стороны Опалихинской.

- Автомобиль «Тойота Хайлендер» отбросило на припаркованные у тротуара дороги автомобили: «Шевроле Авео, Форд Маверик, Хендэ Акцент, Хендэ Туссон», которые получили механические повреждения, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В аварии пострадали не только машины. Семилетний мальчик, сидевший в «Тойоте» получил ушиб лба. Медики доставили его в детскую больницу «девятку».

- Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье слева в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу ребенку, пристегнутым штатным ремнем безопасности, благодаря чему серьезных травм не получил, - добавляют в ведомстве.

Сам водитель «Фольксвагена» объяснил, что, выезжая на перекресток, он просто не заметил приближающийся справа автомобиль.