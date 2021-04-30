В Екатеринбурге будут судить мужчину, организовавшего подпольный склад алкоголя

Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят 50-летнего мужчину, которого обвиняют в покупке, хранении и продаже немаркированного алкоголя. Следователи считают, что в декабре 2020 года обвиняемый решил подзаработать, для этого он приобрел у неизвестных партию спиртосодержащей продукции без акцизной марки. Он хотел продавать ее по цене ниже рыночной.

- Мужчина приобрел свыше полутора тысяч бутылок и 86 канистр спиртосодержащей продукции, подлежащей в обязательном порядке маркировке специальными марками, стоимостью свыше 2,3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.