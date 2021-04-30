В Артемовском женщина едва не попала под колеса автобуса и машины одновременно

Владелец Chevrolet Lanos получил штраф в размере 2,5 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском женщина едва не угодила под колеса легковушки и автобуса, когда переходила дорогу по зебре. Инцидент произошел на улице Ленина. Видеокамера, которая установлена недалеко от перехода, сняла этот момент. В ГИБДД быстро установили личность владельца автомобиля. Им оказался 21-летний местный житель, управляющий Chevrolet Lanos. Его стаж вождения составляет менее двух лет.

- Парень объяснил, что торопился на работу, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу не заметил женщину – пешехода из – за автобуса, который тоже приближался к пешеходному переходу, - отметили в ОМВД Росси по Артемовскому району.

Молодой человек получил штраф в размере 2,5 тысяч рублей за то, что не предоставил преимущество в движении пешеходу.