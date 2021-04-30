В Екатеринбурге в ночь на пасху устроят световое шоу

Также центр города украсят пасхальными композициями высотой два с половиной метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 мая в честь праздника Пасхи на фасаде колледжа имени Ползунова покажут световое шоу в виде трехминутного спектакля, который будет повторяться с 22:00 до 00:00 по местному времени. Планируется, что в интерактивном представлении соберут известные христианские образы и символы. Мероприятие стартует в момент начала пасхального богослужения в Свято-Троицком Кафедральном соборе.

- Также центр города украсят пасхальными композициями высотой два с половиной метра из живых цветов. Они появятся в четырех местах: на пешеходной зоне улицы Вайнера, у Храма-на-Крови, храма «Большой Златоуст» и у часовни святой Екатерины, - сообщили в пресс-службе фонда фонда святой Екатерины.

Также в фонде решили отдельно поздравить врачей и сотрудников больниц. Для них приготовят десять тысяч куличей. Обряд освящения трапезы проведет старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко, после чего их передадут по адресам.