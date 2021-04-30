Губернатор Свердловской области остался недоволен завышенными ценами в торговых сетях

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области во время рабочей поездки в Богданович остался недоволен завышенными ценами в торговых сетях. Глава региона заехал в магазин в селе Грязновское и отметил, что некоторые продукты продаются значительно дороже обычного.

- В этом году на поддержку отрасли в регионе предусмотрено 3,8 миллиарда рублей. Люди должны видеть и чувствовать отдачу. И с торговыми сетями мы еще раз проведем работу. Видим, что они где-то сейчас хулиганят, завышая цены, - отметил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Также губернатор добавил, что поставил перед предпринимателями задачу: сосредоточиться на объемах производства, при этом не снижать качества конечного продукта. В прошлом году пандемия сказалась на работе агропромышленности. Снизился урожай зерна, картофеля, овощей.