В Новой Ляле 96-летний ветеран труда переехал из аварийного дома в трехкомнатную квартиру

Дом, в котором жил пенсионер, был старым, однако по документам не был аварийным Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новой Ляле 96-летний ветеран труда Виктор Слюсарев получил ключи от трехкомнатной квартиры. Дом, в котором жил пенсионер, был старым, однако по документам не был аварийным, поэтому его не расселяли. Ситуацией заинтересовался следственный комитет и прокуратура. Пожилой мужчина получал все положенные льготы, но по закону право на новое жилье имеют только ветераны боевых действий.

- Поиском вариантов выхода из ситуации занялся вице-губернатор Сергей Бидонько. В покупке квартиры помог известный меценат, владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ключи от нового жилья пенсионеру вручал депутат Государственной Думы Антон Шипулин. Сам 96-летний Виктор Слюсарев поблагодарил за помощь в решении жилищного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.