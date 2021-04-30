Группа ВТБ: свердловчане в 2,5 раза увеличили расходы на подготовку к началу дачного сезона

Фото:предоставлено пресс-служой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

За неделю перед майскими праздниками жители Екатеринбурга и Свердловской области потратили 81 млн рублей в супермаркетах товаров для дома и ремонта, строительных магазинах и магазинах товаров для садоводства – в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Количество транзакций в этих категориях удвоилось. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом траты свердловчан на садовый инвентарь, по статистике Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), за год увеличились на 39%, количество транзакций также выросло.

Всего, по данным эквайринга ВТБ, в магазинах товаров для дома и дачи жители Среднего Урала потратили за неделю более 77 млн рублей – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, но на 12% меньше, чем в 2019 году. В специализированных магазинах для садоводов и огородников расходы свердловчан увеличились на треть к 2020 году и достигли 2 млн рублей. В этой категории произошел рост и к 2019 году – на 79%. Также втрое к предыдущему году выросла выручка строительных магазинов, достигнув за неделю 1,6 млн рублей.

Непосредственно на садовый инвентарь – лопаты, грабли, косы и другие садовые инструменты – свердловчане за неделю израсходовали свыше 811 тыс. рублей – на 39% больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД. На эти инструменты зафиксирован рост трат и к 2019 году – на 11%, в то время как в целом расходы на подготовку к дачному сезону, по данным эквайринга ВТБ, не восстановились к допандемийному показателю.

В целом по России, по данным эквайринга ВТБ, расходы дачников на подготовку к майским праздникам за неделю составили 3 млрд рублей – в 2 раза больше, чем в 2020 году. Количество транзакций в супермаркетах товаров для дома и ремонта, строительных магазинах и магазинах товаров для садоводства также увеличилось вдвое. В частности, в магазинах товаров для дома и дачи россияне потратили за неделю 2,8 млрд рублей – вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года; в специализированных садоводческих магазинах - более 100 млн рублей (рост в 1,5 раза году к году), в строительных магазинах - 50 млн рублей (+ 70%). В том числе на садовый инвентарь россияне за неделю израсходовали свыше 36 млн рублей – в 2,2 раза больше, чем в 2020 году.

- В прошлом году в условиях режима самоизоляции и закрытых границ популярность загородного отдыха и удаленной работы на даче выросла в разы. Однако часть магазинов с товарами для дачи и садовых участков в апреле 2020 года была закрыта. Поэтому, несмотря на значительный рост спроса на такие товары, сегмент фиксировал некоторое снижение оборотов. В этом году, несмотря на активное развитие внутреннего туризма и доступ к ряду зарубежных направлений, россияне не утратили вкус к дачному отдыху, поэтому мы фиксируем резкий рост спроса на садовый инвентарь не только к прошлому, но и в ряде сегментов - к позапрошлому году, -- комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.