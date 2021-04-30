В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего 17-летнего парня

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге разыскивают 17-летнего Прокофьева Никиту Константиновича. Молодой человек вышел из дома 28 апреля около 22:00 и до настоящего времени нет информации об его местонахождении. Чтобы найти несовершеннолетнего, на поиски отправили личный состав полиции. Парень и раньше уходил из дома.

- Приметы разыскиваемого: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, короткие, русые волосы. На момент ухода был одет в черную куртку без капюшона, толстовку и спортивные штаны черного цвета, кроссовки темно-синего цвета, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Если вы знаете, где может находиться Никита, сообщите любую информацию в отдел по делам несовершеннолетних ОП №5 по номеру 89193984777. Также вы можете позвонить в дежурную часть отдела полиции № 5 по телефону 8 (343) 356-42-05 или набрать 02 (102 по мобильному).