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Общество30 апреля 2021 16:20

Бойцы Росгвардии провели на Урале занятия по огневой подготовке

Их посетили спортсмены-военнослужащие Сергей Устюгов и Евгений Белов
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Росгвардия проводит традиционные сборы

Росгвардия проводит традиционные сборы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в учебном центре «Хомутовка» прошли занятия по огневой подготовке бойцов Росгвардии в рамках ежегодных сборов. В них приняли участие спортсмены-военнослужащие старший лейтенант Сергей Устюгов и капитан Евгений Белов.

Команда спортсменов-военнослужащих Росгвардии сдавали зачеты по морально-психологической подготовке, знанию общевойсковых уставов и правовой подготовке. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Такие ежегодные сборы проводятся для поддержания знаний и навыков военнослужащих, для повышения профессионального мастерства. На сборах у участников проверяют внешний вид, строевую подготовку и документы.