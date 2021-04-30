Бойцы Росгвардии провели на Урале занятия по огневой подготовке

Росгвардия проводит традиционные сборы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в учебном центре «Хомутовка» прошли занятия по огневой подготовке бойцов Росгвардии в рамках ежегодных сборов. В них приняли участие спортсмены-военнослужащие старший лейтенант Сергей Устюгов и капитан Евгений Белов.
Команда спортсменов-военнослужащих Росгвардии сдавали зачеты по морально-психологической подготовке, знанию общевойсковых уставов и правовой подготовке. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Такие ежегодные сборы проводятся для поддержания знаний и навыков военнослужащих, для повышения профессионального мастерства. На сборах у участников проверяют внешний вид, строевую подготовку и документы.