В Екатеринбурге автобусы временно изменится схема проезда автобусов № 5 и № 10

Также изменятся интервалы времени курсирования общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на время ремонта Блюхеровского моста изменится схема движения, а также интервалы времени курсирования общественного транспорта. Например, изменения затронут маршрут автобуса № 5, в рабочие будни его нужно будет ждать от 22 до 45 минут, а в выходные - от 45 до 60 минут.

- Также претерпели изменения интервалы движения маршрута автобуса № 10. В рабочий день ожидание транспорта составит: 25-35 минут, в выходные – до часа, отмечают в мэрии Екатеринбурга.

На время проведения работ на мосту транспорт будут отправлять в объезд по следующим улицам: Норильская, Фронтовых бригад, Малышева и Егоршинский проезд. Информация о перекрытиях дорог размещена на официальном сайте Екатеринбурга.

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