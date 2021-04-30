Агентство S&P подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом

Фото: предоставлено пресс-службой Уралсиб

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Эксперты агентства отметили, что за последний год Банк Уралсиб сохранил стабильный кредитный профиль, допустив лишь небольшое ухудшение качества активов из-за пандемии COVID-19. Прогноз «Стабильный» отражает ожидания агентством того, что в течение следующих 12-18 месяцев качество активов банка будет постепенно улучшаться, и он будет поддерживать значительные запасы капитала и ликвидности, которые позволят ему обеспечивать рост бизнеса и абсорбировать возможные потери по кредитам в течение следующих двух лет.