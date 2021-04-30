Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

Впереди уральцев ждут длинные выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург встал в огромные пробки. Самые большие затруднения движения сейчас наблюдаются в центре города.

Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию в 10 баллов. Обычно такие заторы наблюдаются в период непогоды, либо перед праздниками.

На улицах наблюдаются сильные заторы. Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, с 1 по 10 мая включительно россиян ожидают каникулы. Решение сделать эти дни нерабочими принял президент России Владимир Путин.

Недавно мы рассказывали о том, какие участки дорог в Екатеринбурге являются самыми проблемными в плане пробок. Мы составили топ-5 перекрестков, куда лучше не ездить в часы-пик.