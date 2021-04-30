В Екатеринбурге отправили за решетку директора стройфирмы, который украл 40 миллионов рублей

Алексей Дроздов заключал контракты на строительство жилых домов в Арамиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор директору стройфирмы «КРТ-Недвижимость» Алексею Дроздову. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, бизнесмен заключал договора на строительство многоквартирных домов и не выполнял свои обязательства.

- Директор «Лоджик-Девелопмент» заключил несколько договоров участия в долевом строительстве, согласно которым общество передало в адрес ООО «КРТ-Недвижимость» более 120 квартир в строящихся домах на территории города Арамиль, - пояснили в надзорном ведомстве.

С 2016 по 2018 года Дроздов незаконно присвоил себе 40 миллионов рублей. Его признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию общего режима на 5 лет.