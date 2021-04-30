В УрФО состоялся военно-патриотический форум «Подвиг поколений»

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поприветствовал участников форума. В своем обращении он отметил, что линия фронта в годы войны проходила через каждый дом, колхозное поле и семью. Советских солдат Урал обеспечил лучшим оружием.

- Память о подвиге объединяет поколения, но патриотизм и любовь к Родине не наследуются автоматически, поэтому важно воспитание граждан молодого поколения, - подчеркнул полпред.

На центральной площадке форума в Тюмени делегацию от региона представлял Герой России, депутат Гордумы Екатеринбурга Сергей Воронин. Он рассказал о подвиге уральцев по формированию Уральского Добровольческого танкового корпуса, а также о работе Уральской Ассоциаций Героев.

- Одним из символов созидательной мощи, силы духа и крепости характера уральцев является легендарный Уральский добровольческий танковый корпус. История формирования корпуса – настоящий народный подвиг. Она демонстрирует, на что способна воля миллионов людей, объединенных общей идеей, - сказал он. - Мы гордимся нашей историей и никогда не забудем героизма тружеников тыла, мужества и отваги танкистов-добровольцев. Мы знаем, сколько сделал Урал, чтобы страна победила в той войне. Уральцы не только оснастили добровольческий танковый корпус всем необходимым, но и дали ему бойцов. Танковый корпус создавался из людей, которые жили в нашем городе, где сейчас живут их дети и внуки.

Уральская Ассоциация Героев продолжает славные традиции Уральского добровольческого танкового корпуса.

- Небольшой коллектив Героев сумел зарекомендовать себя как действительно боевая, активная организация социально-патриотической направленности, способная брать на себя исполнение сложных программ и проектов федеральных, окружных и региональных масштабов. Члены Уральской Ассоциации Героев во всех без исключения субъектах УрФО проводят «Уроки мужества», «Диалоги с Героями», «Вахты Героев» и другие мероприятия социально-патриотической направленности. Телемосты и конференции, тематические сочинения, конкурсы и выставки – это только видимая часть работы Героев, но есть и кропотливая работа над разработкой и продвижением программ и проектов, помощь ветеранам и социально незащищенным гражданам, просто людям, которым нужна помощь и сочувствие, – рассказал Сергей Воронин.

В Свердловской области главной региональной площадкой стал ДК Железнодорожников, где ветераны, юнармейцы, общественники, депутаты Госдумы и Заксобрания области приняли участие в работе форума.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских принял участие в работе форума на региональной площадке.

- У нас проходит форум поколений в преддверии великого праздника для граждан Российской Федерации и всего мира - Дня Победы над фашистской Германией. На территории Свердловской области все предприятия и города имеют государственные награды за вклад в Победу, - сообщил он. - Этот форум показывает необходимость сохранения и передачи этого достояния из поколения в поколение, чтобы наше молодые ребята помнили, гордились и преум6ножали славные традиции предков.

Он отметил, важность проведения такого мероприятия в преддверии Дня Победы и выразил надежду, что подобные форумы впредь будут проходить каждый год, а вовлечение молодежи в патриотические движения будет только усиливаться.