В парках Нижнего Тагила установят видеокамеры для борьбы с вандалами

Камеры установят для поимки вандалов Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

На территории обновленных парков Нижнего Тагила установят камеры видеонаблюдения для защиты спортивных и игровых площадок, а также архитектурных форм от вандалов.

Причина в том, что в 16 парках практически ежедневно ломают оборудование, на ремонт которого тратятся немалые усилия. Только за один месяц в парке «Народный» сломали анкерное крепление на игровом комплексе, три качели и горку.

На спортивной площадке в Девятом поселке вандалы повредили ограждение детской площадки, а также вырвали розетку для подключения оборудования на сцене. Всего за четыре месяца 2021 года в общественных местах зафиксировано более 200 поломок. Об этом пишет TagilCity.ru.

Теперь мэрия Нижнего Тагил приняла решение в отремонтированных парках, где есть техническая возможность, установить камеры видеонаблюдения. Систему выведут на пульт ЕДДС и АПК «Безопасный город» для оперативной реакции на вандализм, а также для установления личностей злоумышленников.