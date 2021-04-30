Перекрытие дорог на 1 мая 2021 в Екатеринбурге: список, схема перекрытия во время майских праздников

Перекрытия на улицах Екатеринбурга по состоянию на 1 мая 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 мая 2021 года традиционных праздничных перекрытий улиц не будет, так как демонстрация и официальные уличные мероприятия в этом году из-за пандемии коронавируса отменены.

При этом в уральской столице перекрыты отдельные участки улиц из-за ремонта дорог, который проходит в городе. Приводим полный список перекрытий улиц в Екатеринбурге на 1 мая 2021 года. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

С 22 мая 2019 года по 1 марта 2022 года – переулок Арамильский

Движение закрыли из-за возведения жилого дома. Объезд организован по улицам Щорса, Московской, Айвазовского и Циолковского.

С 30 мая 2020 года по 1 ноября 2021 года – улица Народного фронта и переулок Никитина

Часть дорог перекрыты в Екатеринбурге на длительный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Введен режим одностороннего движения транспорта в связи со строительством многоэтажного жилого дома в границах улиц Бакинских комиссаров, Народного фронта, Достоевского, Победы.

С 23 ноября 2020 года по 30 ноября 2022 года – улица Чемпионов до улицы Счастливая

Строительство нового жилого дома.

С 21 декабря 2020 года по 19 декабря 2022 года – улица Школьников от улицы Красноуфимской до улицы Котельникова

Движение закрыто из-за возведения жилой многоэтажки в границах улиц Репина, Заводская, Красноуфимская.

С 12 февраля 2021 года по 25 ноября 2024 года – переулок Верхний

Движение закрыто в связи со строительством многоэтажного жилого дома в границах улиц Донбасская, переулок Черниговский, улица Орловская, улица 22-го Партсъезда.

С 27 марта 2021 года по 25 июня 2021 года – улица Окружная от переулка Гаевского до 2-й Новосибирской, а также проезд от Окружной до дома №53/1 на 2-й Новосибирской

Движение закрыто из-за капитального ремонта улицы 2-я Новосибирская.

С 5 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года – улица Горького у дома №4

Ремонт канализации.

С 10 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года – переулок Встречный в районе дома №8

Строительство водопровода с холодной водой и канализации

С 27 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года – улица Авиационная от Айвазовского до Московской

Строительство ливневой и бытовой канализации.

С 29 апреля 2021 года по 20 мая 201 года – улица Чкалова от улицы Шаумяна до переулка Воронежского

Реконструкция сетей холодного водоснабжения.