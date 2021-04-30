ЕВРАЗ НТМК подтвердил соответствие энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001:2018

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ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат получил сертификат международной компании Bureau Veritas (Бюро Веритас Сертификейшн Русь) о соответствии системы энергоменеджмента требованиям новой версии стандарта.

Для получения нового сертификата ЕВРАЗ НТМК успешно прошел ресертификационный аудит. Аудиторы Bureau Veritas проинспектировали производственные, управленческие и вспомогательные процессы и высоко оценили уровень внедрения системы энергоменеджмента на комбинате. Отметили грамотную организационную структуру управления, соответствие документации требованиям стандарта и законодательства РФ, качественный анализ планируемых и реализованных энергосберегающих мероприятий.

Аудит показал, что система энергоменеджмента ЕВРАЗ НТМК полностью соответствует требованиям новой версии международного стандарта ISO 50001:2018.

ISO 50001 - международно-признанный стандарт в энергетической сфере. В версии стандарта 2018 года учтены все требования с учетом практического опыта, наработанного за годы внедрения, стандарт максимально интегрируется с другими системами менеджмента. В нем собраны предложения для повышения энергоэффективности от лучших специалистов из 60 стран. Стандарт позволяет достичь реальной экономии на платежах за топливно-энергетические ресурсы, снизить себестоимость выпускаемой продукции, проанализировать риски, улучшить возможности.

- Система энергетического менеджмента внедрена и сертифицирована на ЕВРАЗ НТМК в 2017 году, - отметил директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин, - с момента внедрения ЕВРАЗ НТМК снизил затраты на закупку энергоресурсов на сумму более 800 млн рублей.