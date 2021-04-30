В Красноуфимске в пожаре погибли два человека

Причины пожара выясняются Фото: Артем КИЛЬКИН

В Красноуфимске в результате пожара на улице Вокзальной погиб мужчина и женщина. По информации свердловской прокуратуры, огонь охватил 50 квадратных метров.

- При тушении пожара в одной из комнат квартиры были обнаружены тела мужчины, 1979 г.р., и женщины, 1976 г.р. В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, - отмечают в надзорном ведомстве.

Напомним, что в результате пожара в селе Бызово погибли пять детей, еще двое получили травмы.

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