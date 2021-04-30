Клиенты УБРиР стали больше доверять онлайн-вкладам

Фото: предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) увеличили объемы сбережений на вкладах и счетах, которые можно открыть дистанционно. Портфели самых популярных продуктов – «Удобный онлайн» и «Накопительный счет» – за первый квартал 2021 года выросли на 4% и 10% соответственно.

- Люди сейчас придерживаются сберегательной модели поведения и предпочитают понятные финансовые инструменты - банковские вклады и счета. При этом клиенты выбирают онлайн-депозиты за удобство использования. Наша линейка вкладов позволяет хранить средства для разных целей. Для получения максимального дохода от накоплений подойдет вклад «Удобный онлайн», который можно открыть на любой срок до трех лет с ежемесячным получением процентов. Для формирования финансовой подушки – бессрочный «Накопительный счет» с полной свободой использования средств, - рассказала главный эксперт команды «Пассивы» УБРиР Любовь Десятова.

Отметим также, что клиенты стали хранить на онлайн-вкладах больше средств. Так за первый квартал средняя сумма на вкладе «Удобный онлайн» увеличилась до 712 тысяч рублей. Именно по этому продукту можно получить максимальную доходность, если оформить его с условиями без пополнения и на срок до 3-х лет. Эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов и подключенного пакета услуг «Всё под контролем» составит 6,5% годовых. «Удобный онлайн» входит в ТОП-3 доходных вкладов в рублях по версии портала «Банкинформсервис».

- УБРиР улучшает свои сберегательные продукты, ориентируясь на рыночные тренды и клиентские потребности. Так в апреле мы повысили ставки по всей линейке вкладов. В зависимости от продукта – на 0,13 – 0,2 п. п. Учитывая, что Центробанк на последнем заседании поднял ключевую ставку, мы будем внимательно следить за экономической ситуацией и при необходимости корректировать условия, чтобы наши продукты оставались конкурентоспособными, - отметила Любовь Десятова.