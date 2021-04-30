Если его признают вменяемым, то ему грозит до 20 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волчанске 16-летнего студента машиностроительного техникума уличили в педофилии. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, подросток на протяжении трех лет издевался над внучкой своей опекунши. Сейчас девочке всего шесть лет, но рассказала она обо всем бабушке только сейчас.

- Парень заставлял 3-летнюю девочку раздеваться перед ним путем уговоров. Сейчас его проверяют на вменяемость в местной психиатрической больнице, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Студент уже дал признательные показания. Согласно информации на странице опекуна в «Одноклассниках», в 2020 году мальчик окончил 9 класс школы, но затем продолжил обучение в техникуме.

Напомним, что в Полевском арестовали отчима, который три года насиловал падчерицу.

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